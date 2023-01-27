В Казани на суде для экс-начальника ОП «Сафиуллина» Алексея Ершова запросили 12 лет колонии

А для его сообщника просят 6 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 27 января, в Приволжском районном суде Казани приступили к прениям по делу экс-начальника городского отдела полиции (ОП) «Сафиуллина» Алексей Ершова. Сторона гособвинения запросила для обвиняемого в многомиллионных взятках и превышении должностных полномочий 12 колонии строгого режима. Кроме того, с него хотят истребовать штраф в размере 500 миллионов рублей.

К слову, на скамье подсудимых вместе с Ершовым оказался и его бывший заместитель Ильназ Ситдиков. Для него, в свою очередь, запросили 6 лет колонии общего режима и штраф в один миллион рублей.

Напомним, экс-начальника ОП «Сафиуллина» обвиняют в «крышевании» нелегальных парковок и получении за это взяток. По версии следствия, деньги он получал через своего заместителя Ильназа Ситдикова.

Когда запахло жареным, Ершов подался в бега. Его искали в течении двух недель, пока не обнаружили и не задержали на одной из дач казанского жилого комплекса «Царицыно». После этого его отправили в камеру СИЗО.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram