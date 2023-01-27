В топ-3 по розничной продаже алкоголя вошли Альметьевский и Лаишевский районы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Набережные Челны стали лидером рынка розничной продажи алкоголя в Татарстане. А аутсайдером по данному показателю стал Тетюшский район. Об этом во время итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана сообщил глава ведомства Жаудат Ахметханов.

По его словам, в топ-3 вошли Альметьевский и Лаишевский районы. Также хорошие показатели по розничной продаже алкоголя зафиксированы в Верхнеуслонском, Тукаевском, Высокогорском, Зеленодольском районах, а также в Казани.

Отметим, продажа алкоголя несмотря на сложную экономическую обстановку была обеспечена на стабильном уровне. Так, за 2022 год ежемесячная динамика реализации алкогольной продукции показывала рост.

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