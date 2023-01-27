В 2022 году в Татарстане было зарегистрировано 11 очагов вируса африканской чумы свиней. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане шесть хозяйств имеют низкий уровень биологической защиты от АЧС. В связи с этим они являются потенциальными источниками возникновения и распространения африканской чумы свиней. Об этом на совместной коллегии с главный ветеринарным управлением Кабмина республики сообщил руководитель управления Россельхознадзора по региону Ильнур Галеев.

По его словам, чтобы не допустить возникновения и распространения АЧС главам районов необходимо в кратчайшие сроки повысить уровень биологической безопасности. В ином случае им рекомендуют перейти на содержание других видов животных.

Отметим, в 2022 году в Татарстане было зарегистрировано 11 очагов вируса африканской чумы свиней. Однако благодаря оперативности их удалось купировать, а после в кратчайшие сроки снять объявленный там карантин.

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