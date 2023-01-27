В Казани неизвестный подкараулил женщину на улице и насмерть забил молотком по голове

Женщину без сознания обнаружили случайные прохожие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 26 января в Казани около одного из подъездов дома №84б на улице Краснококшайская произошло нападение на женщину. Неизвестный мужчина подкарауливал именно ее. Когда она оказалась в поле видимости, неизвестный вышел из своей засады, сказал ей несколько слов и внезапно напал. Он несколько раз ударил ее по голове, предположительно молотком, а после сбежал. Момент нападения засняла камера видеонаблюдения, которая была установлен около подъезда.

Пострадавшая потеряла сознание и упала на землю, в таком состоянии ее нашли случайные прохожие, они вызвали на место происшествия «скорую помощь», медики отвезли ее в больницу, но она через несколько часов скончалась от полученных травм, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что сейчас полиция разыскивает напавшего на женщину.

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