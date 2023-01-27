Что такое IFTE?

Фото: предоставлено Институтом психологи и образования

В Институте психологии и образования КФУ сформировалась традиция - каждый год в последний месяц весны собираться группой ученых и исследователей-педагогов со всего мира для обсуждения вопросов современного педагогического образования: проблематику, изменения и тенденции развития. Этот год не станет исключением. С 24 по 26 мая в Казанском федеральном университете пройдет IX Международный форум по педагогическому образованию - IFTE 2023.

Однако что же такое IFTE?

IFTE - международный форум по педагогическому образованию, который проходит в Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования. Первый раз он состоялся в 2015 году, объединив три международные научные конференции. В IFTE 2015 приняло участие сравнительно мало ученых - всего лишь 165, но в последующие годы Форум уверенно набирал обороты и собирал все больше исследователей в области педагогического образования. Так, IFTE 2022 стал уже одним из самых масштабных за историю своего существования. Всего в нем приняли участие более 12 тысяч ученых и практиков. 1500 участников приехали в Казань, а порядка 10 тысяч участвовали дистанционно.

Фото: предоставлено Институтом психологи и образования

- Традиционно IFTE - является местом для обсуждения широкого круга проблем, связанных с педагогическим образованием, объединяющем российских и зарубежных исследователей. Важно, что на Форуме ученые из университетов России могут узнать о передовом опыте подготовки учителей в мире, и в свою очередь представить свои лучшие практики для международного научного сообщества, - рассказал об особенностях IFTE Директор Института психологии и образования Айдар Калимуллин.

Как принять участие?

В данный момент в Институте психологии и образования КФУ идет подготовка к проведению IFTE-2023. Любой, кто хочет выступить со своим докладом и принять участие в таком масштабном научно-исследовательском событии может перейти на сайт IFTE, заполнить анкету участника и приложить свой материал. Пройти регистрацию можно до 1 марта 2023 года. Крайним сроком для загрузки работ станет 20 апреля.

Что ожидается на форуме?

В этом году на форуме планируется множество круглых столов, а также лекций, семинаров, научных симпозиумов, посвященных современному образованию в эпоху цифровизации. Основными темами IFTE 2023 станут:

- Воспитание в современных социокультурных условиях: традиции, новые вызовы, ответственность

- Методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического образования

- Историко-педагогическое наследие и подготовка учителя: национальные ценности, современное осмысление и лучшие практики

Исполнительный директор Форума Татьяна Баклашова:

«Особенностью IFTE 2023 станет участие коллег из высших учебных заведений стран центральной Азии. Некогда существовавшие в рамках одной страны, ныне независимые государства за прошедшие 30 лет накопили собственный опыт реформирования педагогического образования. Однако в силу исторических причин их образовательные системы тесно связаны с российской, что определяет перспективы дальнейшего сотрудничества. В этом году, партнерами станут: Нукусский государственный педагогический институт (Узбекистан); Национальный институт образования Туркменистана и Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (Казахстан). Таким образом, обмен достижениями и проблемами в подготовке учителей в четырех странах постсоветского пространства позволит не только обменяться лучшими практиками между участниками, но и найти коллективный выход из проблем, которые в настоящее время присутствуют в сфере педагогического образования».

IFTE - это не только форум, где обсуждаются проблемы и вопросы современного образования, но и площадка, где участники вне зависимости от стажа, звания и регалий могут научиться чему-то новому, внести свой вклад в педагогическую теорию и практику, вырасти с профессиональной точки зрения и, самое главное, научиться справляться с вызовами современного, быстроизменяющегося мира.