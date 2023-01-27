Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами в день освобождения Ленинграда от блокады

Глава Татарстана поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и неоценимую роль в воспитании подрастающего поколения. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча была посвящена 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Минниханов отметил, что в данном событии участвовали около сотни тысяч татарстанцев. Среди них более 45 тысяч человек погибли, а 17 человек получили звание Героя Советского Союза и двое стали кавалерами ордена Славы.

Глава Татарстана поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и неоценимую роль в воспитании подрастающего поколения. Память погибших почтили минутой молчания.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram