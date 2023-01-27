В Татарстане за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 68 человек

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 194 937 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие отчетные сутки в Татарстане выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом, в 30 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 194 937 человек, 192 113 из которых, в том числе 11 человек за последние сутки, излечились, а 2 010 скончались в результате болезни.

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