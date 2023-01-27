Отец из Набережных Челнов, который скинул чужого ребенка с качелей, отсудил у Минфина РФ 100 тысяч рублей

До этого суд прекратил в отношении мужчины уголовное преследование, как необоснованное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В порядке реабилитации житель Набережных Челнов Мужчина изначально в своем иске к Минфину РФ и МВД требовал возместить ему судебные расходы и выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

- Данные требования в итоге были удовлетворены частично. В счет компенсации морального вреда, причиненного в результате необоснованного привлечения к уголовной ответственности, мужчине выплатят 100 тысяч рублей. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Напомним, все произошло еще в июле 2021 года. На одной из детских площадках татарстанского автограда мужчина гулял со своей маленькой дочкой. Она захотела покататься на качели, на которых в этот момент сидела чуть более взрослая девочка. Отец посадил дочку, но из-за разности в весе и когда более взрослый ребенок привстал, ребенок упал. Мужчина разозлился и заставил виновную, по его мнению, девочку сесть на качели и с силой надавил с другой стороны, и та упала, получив ушибы.

В отношении мужчины тогда возбудили административное дело по статье «Побои», а затем переквалифицировали его в уголовное. В итоге отца из Набережных Челнов приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 20% оплаты полученной за этот труд. Мужчина с этим не согласился и обжаловал данное решение в кассационном суде Самары. Там встали на его сторону и прекратили уголовное преследование, как необоснованное.

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