Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил цех, где делают маскировочные сети для СВО

В изготовлении масксетей принимают участие и студенты медицинского колледжа. Фото:@nail_magdeev

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил цех по изготовлению маскировочных сетей для СВО. Об этом он сообщил в своем-телеграм канале.

По словам Магдеева, организатором данного проекта является Татьяна Трубникова. В данной работе активное участие принимают и студенты медицинского колледжа.

- Всем большое спасибо за работу, - поблагодарил мэр города в своем телеграм-канале.

Отметим, сотрудники цеха работают в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00.

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