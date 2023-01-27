В Набережных Челнах на безопасность детсадов и школ выделят 200 миллионов рублей

Средства направят на приобретение ограждений, электронных замков, пропускной системы, а также устройств видеонаблюдения. Фото: Даниил ОПАРИН

В Набережных Челнах на безопасность детсадов и школ из бюджета города выделят 200 миллионов рублей. Об этом на заседании Горсовета сообщила заместитель руководителя Исполкома татарстанского автограда по финансам Светлана Мулюкова.

По ее словам, эти средства направят на приобретение ограждений, электронных замков, пропускной системы, а также устройств видеонаблюдения. Мэр города Наиль Магдеев заявил, что детские сады и школы не являются проходными дворами. В связи с этим он отметил важность строгого пропускного режима во всех учебных заведениях.

Напомним, за период с 2020 по 2022 годы на безопасность школ и детсадов Казани потратили более 1,7 миллиарда рублей. Эти средства были направлены в том числе на дневную охрану и покупку необходимого технического оснащения.

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