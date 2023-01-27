За 2022 год в колониях Татарстана стало на тысячу осужденных меньше

На конец 2022 года в 14 колониях и пяти следственных изоляторах находилось около восьми тысяч осужденных. Фото: Тимур ХАНОВ.

В исправительных учреждениях Татарстана за 2022 год стало на тысячу осужденных меньше. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по республики сообщил начальник ведомства Эдуард Хиалеев.

По его словам, за последние пять лет численность осужденных сократилось более на три тысячи человек. Эту тенденцию Хиалеев объясняет широким развитием системы исправительных центров и принудительных работ.

Отметим, на конец 2022 года в 14 колониях и пяти следственных изоляторах находилось около восьми тысяч осужденных. А на учете в уголовно-исполнительной инспекции состояли более десяти тысяч человек и 218 человек были под домашним арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани на строительство СИЗО потратят 2,6 миллиарда рублей

Объект расположится в Авиастроительном районе (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram