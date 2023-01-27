Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию Татарстана

Теперь высшее должностное лицо республики будет именоваться как Глава (Раис). Фото:tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон "О внесении изменений в Конституцию республики". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно закону, теперь высшее должностное лицо республики будет именоваться как Раис - глава. Также высшее должностное лицо и парламент Татарстана утратят полномочия по согласованию кандидатуры на должность прокурора региона.

Кроме того, утратят силу и положения Конституции республики о федеральных судах и судах общей юрисдикции. Помимо этого, введут статью о возможности образования Конституционного совета Татарстана.

Отметим, данный закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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