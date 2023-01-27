В Казани пожарные спасли женщину из горящей кухни

Пожар произошел на шестом этаже. Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 27 января в экстренные службы Казани поступила информация о пожаре в трехкомнатной квартире в доме №129 по улице Декабристов. Горели вещи на кухне, сообщает МЧС Татарстана.

- Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось вскрывать дверь квартиры, она была заперта, - отметили в ведомстве.

Из горящей кухни они спасли 72-летнюю женщину. На нее надели специальную маску, которая присоединена к баллону со сжатым воздухом, и вывели через подъезд на улицу, а там передали ее в руки медиков «скорой». Спасенная получила ожоги II степени 15% тела. Женщину тут же увезли в РКБ. В это время пожарные уже справились с огнем. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По предварительным данным, вещи на кухне загорелись из-за неосторожного обращения с огнем.

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