Заявки на участие в тендере принимаются до 3 февраля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Татарстане на очистку лесов от гусениц выделят 100 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно документу, речь идет о работе на территориях лесничеств в Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Билярском, Мензелинском, Нурлатском и Черемшанском районах. Обработка одного гектара в них обойдется в 2,1 тысячи рублей.
Так, в обязанности подрядчика входит обработка очагов непарного шелкопряда препаратом, который произведен на основе штамма Bacillus thuringiensis. Работу он должен начинать рано утром или вечером. Контракт с ним будет заключен до конца 2023 года. Однако свои услуги исполнитель должен оказать до 5 июля.
Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 3 февраля. А победителя определят 7 февраля.
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