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НовостиПроисшествия26 января 2023 17:13

В Казани мужчина ограбил 18-летнюю студентку в салоне автобуса

Впрочем, полицейские смогли быстро задержать злоумышленника
Рината СТРЕБКОВА
Злоумышленник признал свою вину.

Злоумышленник признал свою вину.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани полицейские по горячим следам раскрыли ограбление в салоне автобуса. Пострадавшей оказалась 18-летняя студентка. Она рассказала полицейским, что утром 24 января она ехала в автобусе и в этот момент у нее пропал мобильный телефон. Сумма ущерба, по словам девушки составила 29 тысяч рублей.

Оперативники смогли в кратчайшие сроки выйти на след предполагаемого преступника. 45-летнего мужчину задержали в центре города. Он полностью признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по стать "Кража".

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