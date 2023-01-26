Татарстан стал одним из лидеров в России по гаражной амнистии

Зарегистрировать право собственности по упрощенной схеме можно до 1 сентября 2026 года. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Татарстана зарегистрировали 6199 объектов по гаражной амнистии. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики. По данному показателю Татарстан входит в число лидеров в стране.

Наиболее активно регистрировали гаражи и земельные участки жители крупнейших городов республики - Казани и Набережных Челнов. Там "амнистией" воспользовались более чем по 1000 человек.

По данным Росреестра РТ, с начала действия гаражной амнистии в республике зарегистрированы 2943 земельных участка и 3256 объектов гаражного назначения.

Напомним, зарегистрировать право собственности по упрощенной схеме можно до 1 сентября 2026 года.

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