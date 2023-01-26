В Татарстане мужчина жестоко зарезал супругу в здании администрации

Злоумышленник полностью признал свою вину. Фото: следственный комитет Марий Эл.

61-летнего жителя Агрыза обвиняют в жестоком убийстве своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, ЧП произошло 13 июля 2022 года. Обвиняемый был в состоянии опьянения и пришел в здание районной администрации. Его жена там работала вахтером. Между супругами завязался конфликт. В результате мужчина удалился, а через некоторое время вернулся с ножом и нанес супруге 28 ударов ножом.

От полученных ранений женщина умерла на месте преступления. Злоумышленник полностью признал свою вину. В настоящее время его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Агрызский районный суд для рассмотрения по существу.

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