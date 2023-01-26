В Татарстане выявили еще 65 случаев заражения коронавирусом

Всего на 26 января на территории Татарстана выявили 194869 случаев заражения Covid-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали еще 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. По данным ведомства, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего с момента начала распространения коронавируса в России и по состоянии на 26 января 2023 года на территории Татарстана выявили 194869 случаев заражения Covid-19.

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