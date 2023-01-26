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НовостиОбщество26 января 2023 15:35

Из-за коммунальной аварии в Йошкар-Оле на несколько дней перекроют улицу Красноармейскую

Движение откроют не ранее 28 января
Рината СТРЕБКОВА
Ограничение начало действовать с 13:00 26 января.

Ограничение начало действовать с 13:00 26 января.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Важное сообщение для всех водителей в Йошкар-Оле. Из-за коммунальной аварии в столице Марий Эл перекроют улицу Красноармейскую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в ведомстве, дорогу перекроют вдоль дома № 115 по улице Красноармейской. Движение будет перекрыто для всех транспортных средств по одной полосе. Ограничение начало действовать с 13:00 26 января и продлится до 23:00 28 января.

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