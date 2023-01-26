С 6 февраля электричка из Казани в аэропорт будет ходить по новому расписанию

Время в пути прежнее - около 30 минут. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жителям и гостям Казани, которые привыкли передвигаться на электричках стоит быть внимательными. Так, изменится расписание пригородного поезда, который курсирует между Казанью и аэропортом.

С 6 февраля пригородный поезд №6710 Казань – Аэропорт будет отправляться от железнодорожного вокзала на 10 минут позже обычного - в 18:10. Десятиминутное изменение коснется всех остановок. На конечную станцию электричка прибудет в 18.39.

Отметим, что из Казани в аэропорт и обратно ежедневно курсирует 17 поездов. В пути следования предусмотрено 6 остановок: Вахитово, Березовая Роща, Комбинат, Южный парк, Юбилейная, Столбище.

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