Минниханов и Метшин посетили выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в Казани

Выставку можно будет посетить до 24 февраля. Фото: Пресс-служба президента РТ

Первые лица Татарстана и Казани Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Экспозиция начала работать накануне и продлится до 24 февраля. Всего на территории исторического парка «Россия – моя история» оборудованы 10 тематических залов. Представленные материалы на выставке охватывают все важнейшие моменты истории страны - от Крещения Руси Князем Владимиром до последних событий, связанных с присоединением к России Крыма в 2014 году и 4 новых регионов в 2022 году.

На выставке представлены уникальные документы, фотографии и видеоматериалы. При создании использовались современные мультимедийные технологии. Рустам Минниханов оценил выставку и отметил большой профессионализм организаторов.

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