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НовостиОбщество26 января 2023 14:25

В Марий Эл вечером 26 января перекроют для движения три крупные автодороги

Проезд закроют уже в 18.00
Рината СТРЕБКОВА
Дороги закроют примерно на 7 часов.

Дороги закроют примерно на 7 часов.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Марий Эл приняли решение перекрыть три крупных автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Так, с 18.00 26 января и до 1.00 27 января будут закрыты для проезда автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга», «Объездная города Йошкар-Олы» и «Вятка» (Кокшайский тракт).

В Госавтоинспекции Марий Эл обратились к автомобилистам и призвали их заранее продумывать маршруты с учетом временных изменений.

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