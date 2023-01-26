Банк «Открытие»: 40% жителей ПФО считают возможным обеспечить полную защиту персональных данных

Фото: Анастасия ОСИПОВА

71% опрошенных считают, что защитой персональных данных должны совместными усилиями заниматься сам человек, компании и банки, а также государство. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Международному дню защиты персональных данных 28 января.

82% опрошенных жителей Приволжского федерального округа считают персональные данные крайне важной информацией и опасаются ее утечки (22% точно да, 60% скорее да). Нет таких опасений лишь у 10% (у 8% скорее нет, у 2% совсем нет).

71% опрошенных считают, что защитой персональных данных должны совместными усилиями заниматься сам человек, компании и банки, а также государство. По мнению 9%, защита персональных данных - исключительная ответственность самого человека. Еще 8% полагают, что за сохранность персональных данных граждан должно отвечать только государство. С точки зрения 4% респондентов, за это несут ответственность только компании и банки.

40% уверены, что государство может обеспечить полную защиту персональных данных всех граждан. По мнению 39% опрошенных, при современном развитии цифровых технологий полностью избежать утечек персональных данных невозможно. Каждый пятый житель округа (21%) затруднился ответить на этот вопрос.

Более половины опрошенных (53%) дают организациям согласие на обработку персональных данных только тогда, когда этого требует закон. 16% дают такое согласие редко, 2% - никогда. При этом 30% соглашаются на обработку персональных данных всегда, когда просят.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 18-24 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.