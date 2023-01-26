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НовостиОбщество26 января 2023 14:00

Набережные Челны направят более 302 миллионов рублей на поддержку участников СВО, их семей

Также эти деньги пойдут и на восстановление новых регионов России
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данные средства выделят из дополнительных доходов, которые бюджет города получил в 2022 году.

Данные средства выделят из дополнительных доходов, которые бюджет города получил в 2022 году.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этот четверг, 26 января, состоялось заседание Горсовета Набережных Челнов. На нем было предложено из дополнительных доходов местного бюджета – 749,2 миллиона рублей, выделить чуть более 302 миллионов рублей на поддержку участников СВО и их семей, а также на восстановление новых регионов России.

- Мы обязаны находить финансовые ресурсы для того, чтобы поддерживать материально и морально семьи военнослужащих. Это наши воины, их семьи, и мы обязаны их поддержать, - сказ мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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