В Казани из-за коммунальной аварии произошло массовое отключение воды: самый полный список адресов

Воду обещали вернуть к утру 27 января. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 января в связи с аварией на сетях по улицам Горьковское шоссе и Рахимова пришлось отключить воду в Авиастроительном, Московском и Кировском районах Казани. Спустя время стал известен масштаб этого отключения.

Оно коснулось следующих адресов:

- жилмассива «Жилплощадка»;

- поселков Ново- Караваево, Северный и Грабарский

- улицам Теплично-Комбинатская, Ленинградская - четные дома от №24/34 до №60, нечетные дома от 49а до 57а; Лукина (кроме домов №№ 1, 3, 5, 5а, 7, 9а, 11а);Чапаева, ж/д - №№42, 42а, 44, Айдарова - четные дома от №2 до №12 и от №26 до №158, нечетные дома от д.№1 до д.№7 и от д.№31 до д.№187; Максимова - четные дома от №2 до №34/24 и от №58 до №128, нечетные дома от №1 до №7 и от №49 до №123; Симонова - четные дома от №2 до №12а, нечетные дома от №1 до №11а; Дементьева (кроме домов №1, 3, 5, 27, 29, 31, 31а, 33, 35); Копылова - четные дома от №2 до №18; Тэцевская №№6, 7, 8а, 10, 12, 14; Челюскина- нечетные номера домов; Белинского - четные дома от №12 до №40,нечетные дома от №11 до №41; Лядова №№13а, 15, 16 (школа №112); Пржевальского, Ново- Караваевская, Годовикова, Чайковского, Молодежная, Павлова, Химиков, Беломорская, Гудованцева, Обнорского, Моисеева, Химичиская, Тэцевская №№8, 9, 11, 13, 21, 25, 40, 32, 34, 35, 181, 187, 189, 201, 209, 213.

Кроме того, на время устранения коммунальной аварии будет понижено давление воды в Московском и Кировских районах:

- ул.Гагарина - четные дома от №46 до №56, нечетные дома от №109 до №121;

- ул.Восстания - четные дома от №42/187 до №100, нечетные дома от №47/185 до №131;

- ул.Королева - четные дома от №10 до №46, нечетные дома от №21 до №73;

- в домах на улицах Коломенская, Х.Туфана, Восход, 10-Союзная, Исаева, Городская, Ш.Усманова, Кулахметова, Серова, Бакалейная, Блюхера, Батыршина, Сабан, Энергетиков и Хлебозаводская, Горьковское шоссе, Юбилейная, 40 лет Октября, Можайского, Маршрутная, Светлая, Лебяжья, Серпуховская, Репина, Солнечный переулок, Лазарева, Окольная, Фрунзе, Кулахметова, Батыршина, Чкалова, Повстанческая, Полевая, Фабричная, Болотникова, Баруди, Краснококшайская, Димитрова, Богатырева, Алафузова, Поп.-Базарная, Деловая, 25 Октября, 1- Мая, Энгельса, Герцена, Халтурина и Гладилова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ремонт будет закончен только к утру пятницы, 27 января.

- Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Просим жителей отнестись к данной ситуации с пониманием и терпением. Наши специалисты сделают всё возможное, чтобы скорее устранить последствия аварий и вернуть воду в дома. Адреса и время расстановки специальной техники для подвоза воды можно уточнить по телефону: +7 (843) 231-62-60, - говорится в сообщении МУП «Водоканал».

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