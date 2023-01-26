Власти Казани сообщили о нехватке в школах учителей начальных классов, математики и русского языка

В детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования Казани работают около 31 тысячи человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана в последние три года сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики, а также русского языка. Об этом мэру Казани Ильсуру Метшину на отчетном совещании по итогам работы за год сообщил начальник управления образования Исполкома города Ирек Ризванов.

По его словам, в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования города работают около 31 тысячи человек. Среди них 16,7 тысячи человек являются педагогами. А доля молодых учителей до 35 лет составляет 32%.

Для решения вопроса дефицита учителей было налажено сотрудничество директоров школ с Казанским педагогическим колледжем и КФУ. Эти учебные заведения ежегодно проводят конкурсный отбор на целевое обучение для дальнейшего трудоустройства. Так, в данное время по целевой квоте в этих вузах учатся 195 студентов.

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