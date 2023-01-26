В челлендже банка «Открытие» #ОткрытиеЭмоций в VK Клипах пользователи опубликовали 33 000 видеороликов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» подвел итоги новогоднего челленджа в коротких роликах социальной сети ВКонтакте. За время проекта пользователи социальной сети опубликовали более 33 000 видеозаписей с хештегом #ОткрытиеЭмоций. 12 победителям челленджа банк перечислил на Opencard по 23 000 рублей.

Первые 10 000 участников челленджа получили промокод на выбор стикерпака в социальной сети ВКонтакте.

Победителями проекта стали 12 авторов лучших видео из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Рязани и Кургана. Банк перечислил им по 23 000 рублей на Opencard. Победители были объявлены в сообществе банка ВКонтакте.

Для участия в челлендже #ОткрытиеЭмоций необходимо было записать на видео свои позитивные эмоции с помощью новогодней AR-маски и разместить ролик на странице проекта в VK Клипах. В этом пользователям помогал амбассадор банка Константин Хабенский, маску с которым использовали 26 000 раз. В проекте также приняли участие телеведущая, актриса Марина Кравец, актеры Андрей Гайдулян и Ирина Безрукова, певец JONY, видеоблогеры Аня Покров, Лена Самчук и многие другие.