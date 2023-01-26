Депутат из Набережных Челнов призвала разобраться с пьянками на детских площадках города

Начальник УВД города Айрат Ханбиков заявил, что все жалобы о неподобающем поведении нетрезвых граждан оперативно обрабатываются.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Депутат из Набережных Челнов Татьяна Гурьева на заседании Горсовета призвала разобраться с любителями выпить на детских площадках. Одной из причин возникновения данной ситуации она назвала соседство алкомаркетов.
В ответ на обращение Гурьевой, начальник УМВД города Айрат Ханбиков заявил, что сотрудники полиции никак не могут повлиять на местоположение магазинов, где продают алкоголь. Однако все жалобы о неподобающем поведении нетрезвых граждан оперативно обрабатываются.
В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что город не имеет отношения к открытию подобных торговых точек, так как лицензию на продажу выдают в Казани.
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