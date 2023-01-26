В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали три человека, один погиб

Столкновение произошло в Камско-Устьинском районе. Фото: ГИБДД Татарстана

26 января в Камско-Устьинском районе произошла смертельная авария с участием автобуса марки «ПАЗ» и автомобиля «Богдан». Так, по предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и выехал на встречку. Там он и столкнулся с автобусом, в котором на момент ДТП находилось восемь пассажиров. Трое из них получили различные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Водитель же «Богдана» от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает ГИБДД Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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