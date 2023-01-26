В Набережных Челнах Партия Роста и «Единая Россия» и запустили совместные проекты

Фото: предоставлено пресс-службой

В 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, в городе будут реализованы два проекта, направленных на молодых и юных предпринимателей и на создание наставнического сообщества. Главная цель – формировать в городе благоприятную для бизнеса среду и повышать привлекательность Набережных Челнов как места для жизни и развития.

Первый проект - «Лаборатория предпринимательства». На базе школ создаются бизнес-клубы, а опытные руководители компаний становятся преподавателями. В пилотном проекте участвуют более 90 детей старших классов. Занятия для детей факультативные и полностью бесплатные. Школьники изучают азы микроэкономики и финансовой грамотности, разрабатывают бизнес-проекты.

По итогам года между школьными командами состоится конкурс на лучшие проекты. Одновременно дети готовятся к городскому этапу чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Предпринимательство».

Второй проект - «Наставник для начинающего бизнеса». Состоявшиеся предприниматели будут поддерживать новичков в развитии их проектов. Помогут проанализировать бизнес-план, разработать стратегию развития и в течение года будут консультировать по направлениям (финансы, кадры, производство, продажи, маркетинг и др.).

Участников выберут через конкурс. Заявиться на него может предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет, чья компания или ИП зарегистрированы в Набережных Челнах не ранее 2021 года. Зарегистрироваться на конкурс можно с 25 января по 15 февраля 2023 года, заполнив электронную заявку.

- Почему мы именно с Партией Роста реализуем проекты, - прокомментировала на пресс-конференции Римма Фасхутдинова, исполнительный секретарь Набережночелнинского местного отделения «Единой России». - Прошедший год и события привели к пересмотру некоторых привычных для нас явлений и показали необходимость сплочения для решения важных задач. Развитие бизнес-сообщества, предпринимательства являются одним из приоритетов для экономики города. Объединив наши идеи и ресурсы, мы разработали два проекта. Так совпало, что как раз 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Когда с детьми общаются люди известные и на себе испытавшие все этапы создания бизнеса, это интересно и полезно.

Фото: предоставлено пресс-службой

Первый проект называется «Лаборатория предпринимательства». На базе школ создаются бизнес-клубы, а опытные руководители компаний становятся преподавателями. В пилотном проекте участвуют более 90 детей старших классов из четырех школ: №40, 60, лицей №36, гимназия №77. Занятия для детей факультативные и полностью бесплатные. Школьники изучают азы микроэкономики и финансовой грамотности, разрабатывают бизнес-проекты.

По итогам года между школьными командами состоится конкурс на лучшие проекты. Одновременно дети готовятся к городскому этапу чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Предпринимательство».

- Первый же урок показал, что у детей есть потребность в этих знаниях. Среди учеников 9-10-х классов 90% ответили, что они уже пробуют зарабатывать, - рассказал участник проекта Раиль Минегалиев, глава компании «СтройТраст», депутат горсовета от Партии Роста. - Начиная от ноготков до программ, фотостудий, видеомонтажа… У детей огромное количество энергии! Но ее можно направить в пустоту. Наша задача – показать нужное направление, чтобы они меньше шишек набивали. Мы им предлагаем увидеть наши грабли, на которые не стоит наступать. Предлагаем наше плечо и предлагаем на короткой дистанции понять, что их ждет.

Второй проект «Наставник для начинающего бизнеса» стартовал 25 января. Состоявшиеся предприниматели будут поддерживать новичков в развитии их проектов. Помогут проанализировать бизнес-план, разработать стратегию развития и в течение года будут консультировать по направлениям (финансы, кадры, производство, продажи, маркетинг и др.).

Фото: предоставлено пресс-службой

Участников выбирают через конкурс. Заявиться на него может предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет, чья компания или ИП зарегистрированы в Набережных Челнах не ранее 2021 года. Зарегистрироваться на конкурс можно с 25 января по 15 февраля 2023 года, заполнив электронную заявку. Участники проекта будут определены до конца февраля 2023 года.

- Цель проекта – системная адресная поддержка бизнеса. По статистике, 90% стартапов терпят неудачу, причем 10% - в первый же год, - отметил Руслан Нигматулин, владелец ГК «Далини», председатель челнинского отделения Партии Роста. - Благодаря институту наставничества бизнес становится более выживаемым. Сейчас нужно больше таких проектов, потому что экономика России под санкциями трансформировалась. Ее будущее в ближайшие годы и десятилетия будет зависеть от нас, и тех школьников, молодежи, с которыми мы сейчас делимся знаниями. Им перенимать нагрузку и продолжать рост, чтобы Россия была успешной.

- Мы готовы делиться своей экспертностью. Молодым предпринимателям часто не хватает знаний, как решать тот или иной вопрос, не хватает хороших знакомств – а куда обратиться, чтобы добиться результата. Этим мы тоже с удовольствием поделимся, - обещал наставник проекта Евгений Рачков, член Политсовета отделения «Единой России», заместитель гендиректора АО «ТАТПРОФ», директор промпарка «ГринПро». - Я бы хотел обратиться к аудитории – не надо тратить деньги на всяких инфоцыган. Здесь собрались люди, у которых есть реальный опыт. Я бы даже хотел объявить челлендж между наставниками – чей проект больше увеличит прибыль за этот год, тот значит из нас самый крутой.

Заместитель руководителя исполкома города Наталия Кропотова отметила актуальность проектов. Доля малого малого и среднего бизнеса в экономике Челнов растет, несмотря на сложные времена, и достигла 35%. За 2022 год оборот МСП составил 380 млрд рублей с ростом на 4%. И городу важно развивать предпринимательство.

- Мне понравилось, что говорят участники проектов: не так важно, получится ли из ребенка именно бизнесмен, но из него точно получится личность, - акцентировала Наталия Кропотова. - А мы же говорим о будущем нашего города, республики и страны. Чем больше положительных качеств и умений мы в ребенка вложим, тем лучше будет результат.

Фото: предоставлено пресс-службой

Участники проекта «Лаборатория предпринимательства»

Руслан Нигматулин, председатель Набережночелнинского отделения ПАРТИИ РОСТА, гендиректор ГК «Далини», депутат горсовета;

Раиль Минегалиев, гендиректор ООО «СтройТраст», депутат горсовета от ПАРТИИ РОСТА;

Андрей Балта, член Политсовета Регионального отделения ПАРТИИ РОСТА, гендиректор ООО ПО «Промвест», общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в РТ

Павел Евдокимов, член Политсовета Регионального отделения ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» в Татарстане, гендиректор ООО «Инжиниринг Плюс»

Лилия Шелест, член ПАРТИИ РОСТА, совладелица автосервиса PitСТОП, основатель Профсоюза блогеров

Евгений Рачков, член Политсовета Набережночелнинского отделения «Единой России», заместитель гендиректор АО «ТАТПРОФ», директор промпарка «ГринПро»

Евгений Ивлев, член Политсовета Набережночелнинского отделения «Единой России», директор компании Print Shop .

Светлана Сайфетдинова, директор коворкинга Home office

Эльвира Шайхутдинова, руководитель агентства «Капитал Лайф Страхование жизни»

Диана Ерофеева, директор компании «Фабрика науки» и сети клубов робототехники «Технокласс»

Участники проекта «Наставник для начинающего бизнеса»

Руслан Нигматулин, председатель Набережночелнинского отделения ПАРТИИ РОСТА, гендиректор ГК «Далини», депутат горсовета;

Раиль Минегалиев, гендиректор ООО «СтройТраст», депутат горсовета от ПАРТИИ РОСТА;

Евгений Рачков, член Политсовета Набережночелнинского отделения «Единой России», заместитель гендиректор АО «ТАТПРОФ», директор промпарка «ГринПро»

Евгений Ивлев, член Политсовета Набережночелнинского отделения «Единой России», директор компании Print Shop .

Андрей Балта, член Политсовета Регионального отделения ПАРТИИ РОСТА, гендиректор ООО ПО «Промвест», общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в РТ

Павел Евдокимов, член Политсовета Регионального отделения ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» в Татарстане, гендиректор ООО «Инжиниринг Плюс»