МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и метели 27 января

Во время такого ненастья лучше подальше держаться от рекламных щитов и дорожных знаков. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18.00 26 января и до 18.00 27 января на территории республики местами ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и слабая метель, также вечером и ночью гололед, предупредили в МЧС Татарстана.

- Во время сильного ветра на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Кроме того, нельзя находиться около крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобиль. Все окна в доме нужно плотно закрыть, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу, - рекомендовали в ведомстве.

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