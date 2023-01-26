В Казани на улице Рахимова произошла коммунальная авария, из-за которой в домах отключат воду

Под отключения попадает ряд зданий в Авиастроительном, Московском и Кировском районах города. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В этот четверг, 26 января, в столице Татарстана на улице Рахимова на водопроводе произошла авария. Коммунальщики тут же начали устранять ее последствия. Однако на время проведения необходимых для этого работ придется отключить магистральный водовод.

В результате чего воды не будет в ряде домов и социальных объектах Авиастроительного, Московского и Кировского районов города. Возобновить ее подачу планируют лишь к утру пятницы, 27 января.

- Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram