Появился новый список от Исполкома Казани на снос 21 незаконно установленного киоска

Владельцам нелегальных объектов предлагают добровольно их убрать с улиц Казани до 23 января.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Казани снесут еще 21 незаконно установленный торговый объект. Так, в их число вошли киоски по продажи воды и павильоны. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.
Согласно документу, речь идет об торговых павильонах и киосках, расположенных по адресам:
- ул.Модельная, 6;
- ул.Белинского, 4;
- ул.Вересаева, 2а;
- ул.Борисковская, 64;
- ул.Вишневского, 51/1;
- ул.Зорге, 99 и 95;
- проспект Победы, 71а и 21;
- ул.Комиссара Габишева, 4а;
-ул. Интернациональная, 6б;
- проспект Ибрагимова, 45;
- ул.Батыршина, 20б.
Кроме этого, сносу подлежат киоски по продажи воды, которые находятся по улицам Блюхера, Восход, Декабристов, Восстания и Ютазинской.
Отметим, владельцам этих нелегальных объектов предлагают добровольно убрать их с улиц Казани до 23 января. Иначе все будет сделано в принудительном порядке в период с 31 января по 30 апреля.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram