Появился новый список от Исполкома Казани на снос 21 незаконно установленного киоска

Владельцам нелегальных объектов предлагают добровольно их убрать с улиц Казани до 23 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Казани снесут еще 21 незаконно установленный торговый объект. Так, в их число вошли киоски по продажи воды и павильоны. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, речь идет об торговых павильонах и киосках, расположенных по адресам:

- ул.Модельная, 6;

- ул.Белинского, 4;

- ул.Вересаева, 2а;

- ул.Борисковская, 64;

- ул.Вишневского, 51/1;

- ул.Зорге, 99 и 95;

- проспект Победы, 71а и 21;

- ул.Комиссара Габишева, 4а;

-ул. Интернациональная, 6б;

- проспект Ибрагимова, 45;

- ул.Батыршина, 20б.

Кроме этого, сносу подлежат киоски по продажи воды, которые находятся по улицам Блюхера, Восход, Декабристов, Восстания и Ютазинской.

Отметим, владельцам этих нелегальных объектов предлагают добровольно убрать их с улиц Казани до 23 января. Иначе все будет сделано в принудительном порядке в период с 31 января по 30 апреля.

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