Площадь проектируемого участка составит 34,5 гектара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом с Набережными Челнами появится поселок Изумрудный. Расположится он между ДНТ "Алан" и поселком Маленькая страна. Площадь проектируемого участка составит 34,5 гектара.

На данной территории планируются застройка индивидуальных жилых домов. Для этого выделено 23,2 гектара.

Кроме того, в поселке предусмотрено строительство детского сада, школы и мечети. Магазины разместят в составе проектируемых объектов торговли и обслуживания.

Напомним, в Набережных Челнах также планируют построить второй ИТ-парк. Как сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, первый ИТ-парк города заполнен уже на 99%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани планируют построить 230-метровую телебашню

Ее установят в районе Троицкого Леса (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram