Площадь проектируемого участка составит 34,5 гектара.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Рядом с Набережными Челнами появится поселок Изумрудный. Расположится он между ДНТ "Алан" и поселком Маленькая страна. Площадь проектируемого участка составит 34,5 гектара.
На данной территории планируются застройка индивидуальных жилых домов. Для этого выделено 23,2 гектара.
Кроме того, в поселке предусмотрено строительство детского сада, школы и мечети. Магазины разместят в составе проектируемых объектов торговли и обслуживания.
Напомним, в Набережных Челнах также планируют построить второй ИТ-парк. Как сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, первый ИТ-парк города заполнен уже на 99%.
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