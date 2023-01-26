Всего на муниципальных парковках Казани насчитывается 7 040 мест. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на улице Абжалилова вдвое сократили число парковочных мест. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, в реестре платных парковок для машин было выделено 84 места. Однако после внесения изменений их количество сократили до 37 мест.

Отметим, всего на муниципальных парковках Казани насчитывалось 7 087 мест. Теперь их стало на 47 мест меньше.

Напомним, в Казани количество машин без государственных номеров на платных парковках сократилось в 4,5 раза. Автомобилисты, не желая платить за стоянку, снимали их.

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Речь идет о числах с 2 по 6 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 30 августа; 6 ноября (подробнее)

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