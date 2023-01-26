В Татарстане "Студентом года-2022" стал аспирант КФУ Никита Лихачев

Никиту Лихачева в 2022 году признали одним из лучших студенческих спортивных менеджеров России. Фото: minmol.tatarstan.ru

В Казани состоялась церемония вручения премии "Студент года Татарстана", которые ярко проявили себя в 2022 году. Победителем в главной номинации "Гран-при" стал аспирант КФУ Никита Лихачев. Награду ему вручила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.

Так, Никиту в 2022 году признали одним из лучших студенческих спортивных менеджеров России. Также он состоит в составе Молодежного парламента при Госдуме страны от Татарстана. А его команда "Казанские Юлбарсы" заняла третье место на Всероссийском конкурсе лучших студенческих спортивных клубов.

Как заявил победитель, в данном мероприятии он участвуют в третий раз. Парень уверен, что за каждым титулом стоит большой труд и упорство. Благодаря победе у Никита появилась возможность учиться за рубежом по программе "Алгарыш".

Отметим, всего со всей республики поступило более 400 заявок на участие в конкурсе. Премии вручались по 18 номинациям.

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