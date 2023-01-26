В Госсовете Татарстана решили рассмотреть 26 января поправки в Конституцию республики

Данные поправки депутаты намеревались рассмотреть еще в конце 2022 года. Фото: gossov.tatarstan.ru

В это четверг, 26 января, проходит 40-я сессия Госсовета Татарстана. В повестку заседания внести проект поправок в Конституцию республики предложил председатель комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Большинство депутатов его поддержали.

Напомним, для соответствия федеральному законодательству в Конституцию республики, в частности, надо внести следующие изменения: один и тот же человек не может избираться главой региона более чем на два срока, за исключением действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, также кандидат на этот пост не обязательно должен владеть двумя языками – русским и татарским, исключить из текста понятие суверенитет, а также ввести невозможность утверждать местными депутатами кандидатуру прокурора республики.

Все эти поправки должны были быть внесены еще в конце 2022 года, но тогда ограничились лишь принятием нового наименования руководителя региона. Со следующих выборов он будет называться раис – глава Татарстана. Статус президента республики сохранили только для Рустама Минниханова, которые избирался на этот пост именно в этом качестве.

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