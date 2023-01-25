Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 января 2023 19:47

Президент Татарстана Рустам Минниханов навестил военнослужащих, которые проходят лечение в Казани

Восстанавливаться в столице республики приехали 85 человек
Рината СТРЕБКОВА
Состояние у всех военнослужащих стабильное, организовано необходимое лечение по профилю.

Состояние у всех военнослужащих стабильное, организовано необходимое лечение по профилю.

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов навестил военнослужащих, которые проходят лечение в военном госпитале Минобороны РФ в Казани. Эшелон с военнослужащими прибыл 22 января. В Казань прибыли 85 человек. Среди прибывших из зоны проведения спецоперации есть как жители Татарстана, так и других регионов страны.

Как отметили в пресс-службе президента Татарстана, состояние у всех стабильное, организовано необходимое лечение по профилю. Военнослужащие поблагодарили медработников за оказываемую помощь.

Отметим, что военный госпиталь появился в Казани в 2022 году. Объект укомплектован ведущим медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать помощь по всем направлениям.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram