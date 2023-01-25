"Ак Барс" прервал четырехматчевую победную серию, уступив в Уфе "Саоавату Юлаеву"

Решающий гол был забит в овертайме. Фото: Ак Барс

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" гостил в Уфе у "Салавата Юлаева". Обе команды входят в лидирующую восьмерку и очки нужны, чтобы подняться повыше в турнирной таблице.

Перед началом матча команды находились в разном психологическом состоянии. За плечами "барсов" была серия из четырех побед, а вот клуб из столицы Башкирии четыре последних матча, наоборот, проиграл.

Счет в поединке открыли казанцы. За три секунды до окончания первого периода цели достиг бросок Василия Токранова. Хозяева льда отыгрались в самом начале второй двадцатиминутки. Отличился Сергей Шмелев. Больше голов в основное время матча зрители не увидели. В овертайме победу уфимцам принес точный бросок Александра Хмелевски. В итоге 2:1 - победа "Салавата Юлаева".

Несмотря на поражение "Ак Барс" набрал 69 очков и поднялся на 3 место в таблице. У лидирующих "Автомобилиста" и "Сибири" - по 70 баллов.

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