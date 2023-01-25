Анвар Зарипов назначен новым замминистра строительства Татарстана

К исполнению своих обязанностей Анвар Зарипов приступит с 30 января. Фото: tatarstan.ru

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначен Анвар Зарипов. Указ о назначении подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Ранее он занимал пост начальника управления инфраструктурного развития.

Отметим, что должность заместителя министра строительства РТ стала вакантной 11 января, когда пост покинул Ринат Абдуллин, который стал новым главой общественного совета при Минстрое республики. К исполнению своих обязанностей Анвар Зарипов приступит с 30 января.

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