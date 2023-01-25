"Рубин" интересуется защитником "Химок" Большаковым

Выступая в прошлом сезоне за "Олимп-Долгопрудный" и "Кубань" он наколотил 8 голов. Фото: ФК "Кубань".

Казанский "Рубин" ищет пути усиления состава. Так, по данным ряда инсайдеров, клуб из Татарстана в поисках усиления обороны обратило внимание на защитника Кирилла Большакова, права на которого принадлежат подмосковным "Химкам".

Минувший сезон стал для 22-летнего игрока обороны одним из лучших в карьере. Выступая на правах аренды за "Олимп-Долгопрудный" и "Кубань" он наколотил 8 голов. Летом он ездил на просмотр в ЦСКА, но в итоге оказался в тульском "Арсенале". Начинал сезон он как игрок основы, но провел только 6 игр, после чего потерял доверие тренера.

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