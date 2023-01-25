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НовостиОбщество25 января 2023 15:36

В Казани число машин без номеров на платных парковках сократилось в 4,5 раза

В январе выявили только девять нарушителей
Рината СТРЕБКОВА
Число водителей, снимающих номера на парковках, заметно сократилось.

Число водителей, снимающих номера на парковках, заметно сократилось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани существенно сократилось число автомобилистов, которые скрывают номера машин на платных парковках. Об этом сообщили в мэрии Казани. Так, число нарушителей сократилось в 4,5 раза, а число свободных мест увеличилось на 30%.

В январе текущего года выявили только девять нарушителей. Для сравнения за первый месяц прошлого года на сокрытии номеров поймали 42 водителей.

Одна из причин улучшения показателей - установка блокираторов колес. Как отметили в казанской мэрии, практику будут применять и в дальнейшем.

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