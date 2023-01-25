В Марий Эл госслужащего подозревают в получении крупной взятки

В итоге мужчину задержали. Его проверяют на возможность получения дополнительных взяток. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Марий Эл 36-летнего сотрудника Управления Росреестра по республике подозревают в получении крупной взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Марий Эл.

По версии следствия, подозреваемый в период с апреля 2018 по апрель 2021 года получил через посредника от представителя строительной организации более 700 тысяч рублей за то, то ускорял процесс и в минимальные сроки принимал решение о госрегистрации.

В итоге мужчину задержали. Его проверяют на возможность получения дополнительных взяток.

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