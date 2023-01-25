В Татарстане могут начать производство микропроцессоров

Производство чипов может стать для Татарстана второй нефтью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане могут наладить производство микропроцессоров. Об этом на итоговом заседании коллегии министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи заявил руководитель ведомства Айрат Хайруллин.

По его словам, важная задача - поддержка со стороны Правительства России. Дело в том, что производство микропроцессоров довольно дорогостоящее. Расходы оцениваются от 3 до 5 миллиардов долларов. При этом, Хайруллин заметил, что если удастся договориться по финансам, то производство чипов может стать для Татарстана второй нефтью.

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