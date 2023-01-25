В Йошкар-Оле четвероклассник выбежал на дорогу, и его сбила иномарка

Пострадавшего ребенка увезли в больницу на "скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эту среду, 25 января, в Йошкар-Оле около дома №4 по улице Подольских курсантов иномарка на пешеходном переходе сбила четвероклассник. Инцидент снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

На кадрах видно, 10-летний мальчик выбежал на дорогу и почти ее пересек, как его сбивает автомобиль. В результате наезда ребенок был госпитализирован на машине «скорой» в ближайшую больницу.

- По предварительной информации, школьник решил перебежать дорогу по пешеходному переходу, не дождавшись разрешительного сигнала светофора, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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