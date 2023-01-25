Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 14:02

В Йошкар-Оле четвероклассник выбежал на дорогу, и его сбила иномарка

По предварительной информации, мальчик не дождался разрешающего сигнала светофора
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пострадавшего ребенка увезли в больницу на "скорой".

Пострадавшего ребенка увезли в больницу на "скорой".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эту среду, 25 января, в Йошкар-Оле около дома №4 по улице Подольских курсантов иномарка на пешеходном переходе сбила четвероклассник. Инцидент снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

На кадрах видно, 10-летний мальчик выбежал на дорогу и почти ее пересек, как его сбивает автомобиль. В результате наезда ребенок был госпитализирован на машине «скорой» в ближайшую больницу.

- По предварительной информации, школьник решил перебежать дорогу по пешеходному переходу, не дождавшись разрешительного сигнала светофора, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram