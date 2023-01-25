В Казани количество машин без госномеров на платных парковках сократилось в 4,5 раза

В январе 2023 года было выявлено девять нарушителей, снимающих госномера с автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани количество машин без государственных номеров на платных парковках сократилось в 4,5 раза. Автомобилисты не желая платить за стоянку снимали их. При этом свободных мест стало больше на 30%, сообщает комитет по транспорту Исполкома города.

Так, в январе 2022 года было выявлено 42 подобных нарушения со снятием с машин номеров, а в январе 2023 года - всего девять. Также в Исполкоме Казани заверили, что продолжат работы по установке блокираторов колес на автомобили нарушителей, которые оставляют их без госномеров.

Отметим, за нарушение правил парковки водителей привлекут к административной ответственности по статьям "нарушение нормативно-правовых актов" и "неуплата муниципальной парковки".

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Речь идет о числах с 2 по 6 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 30 августа; 6 ноября (подробнее)

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