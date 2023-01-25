В Дрожжановском районе похоронили героя Ивана Немасева, погибшего в зоне СВО

Боец служил в армии по контракту. Фото: drogganoye.tatarstan.ru

В эту среду, 25 января, в Дрожжановском районе Татарстана прошла церемония прощания с военнослужащим Иваном Немасевым, который, выполняя свой воинский долг, погиб в зоне СВО.

На траурный митинг пришли не только его родные, близкие и односельчане, но и руководитель Исполкома района Данис Сатдинов.

- Подвиг нашего земляка никогда не будет забыт, - сказал он.

Отметим указом президента России Иван Немасев награжден Орденом Мужества посмертно. О самом бойце известно, что он рос в многодетной семье, окончил местный техникум, а после прохождения срочной службы в армии остался в ней по контракту. Перед Новым годом ему удалось во время короткого отпуска навестить родных и близких друзей, сообщает администрация Дрожжановского района.

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