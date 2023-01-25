«Открытие Авто»: большинство жителей ПФО готовы повторить опыт автопутешествий по России в 2023 году

Фото: Павел ДАЦКОВСКИЙ

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») 60% жителей Приволжского федерального округа путешествовали в 2022 году на автомобиле, преимущественно по России. Большая часть (84%) уложились в бюджет до 50 тысяч рублей в поездке. При этом, несмотря на указанные проблемы внутреннего туризма (высокие цены, не повсеместно развитая инфраструктура и вопросы к сервису), 74% опрошенных готовы повторить свое путешествие снова и в этом году.

60% жителей Приволжского федерального округа совершили в 2022 году автопутешествие (35% - по своему региону, 23% - в другие регионы, а 2% - за границу). В России чаще путешествие на автомобиле по своему региону выбирали дальневосточники (53%), а поездки в другие регионы планировали и осуществляли жители Северного Кавказа (40%), москвичи (36%) и автолюбители из Центрального федерального округа (35%). Реже всего путешествуют на автомобиле респонденты в возрасте старше 55 лет (всего 58%), а чаще всего - в возрасте 18 до 40 лет (71-72%). В большей степени готовы к автотуризму женщины (67% отправившихся в отпуск на автомобиле), чем мужчины (63%).

91% из тех, кто путешествовал на автомобиле в 2022 году, делали это на личном авто, 8% - на автомобиле друзей, 1% арендовали машину или воспользовались каршерингом и еще 1% прокатились автостопом.

Большинство опрошенных автовладельцев (80%) отправились в путешествие с семьей, 11% - с друзьями, 1% - с коллегами, а 8% решили «порулить» в одиночку. Женщины чаще предпочитают поездки с семьей (84% женщин против 72% мужчин), мужчины в большей степени готовы к путешествиям без попутчиков (14% мужской против 4% женской аудитории). В поездки с друзьями ожидаемо чаще ездят респонденты в возрасте 18-25 лет (19%).

Чуть больше половины респондентов (57%) потратили в поездке в 25 тысяч рублей, еще 27% – от 25 тысяч до 50 тысяч, 10% - от 50 тысяч до 75 тысяч, 5% - от 75 тысяч до 100 тысяч, 1% - от 100 тысяч до 150 тысяч и еще 1% - более 150 тысяч рублей. Жители Поволжья чаще других в стране укладывались в бюджет 25 тысяч рублей.

В качестве основных статей бюджета в автопутешествии (можно было давать несколько ответов) респонденты назвали топливо и обслуживание машины (75%), питание (49%), жилье (41%), культурную программу (18%), платные трассы (3%) и страховые полисы (1%). У жителей ПФО в отличии от всей страны больше всего расходов было на топливо, тогда как питание стало главной статьей в расходах у сибиряков (57%), петербуржцев и дальневосточников (56%), а оплата жилья - у москвичей (52%) и жителей Южного федерального округа (53%). Платные дорогие в качестве наиболее значимых трат отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (22%) и ЦФО (17%). Ощутимо больше на культурную программу тратились на отдыхе женщины по сравнению с мужчинами (24% против 15%).

Среди основных проблем, с которыми столкнулись путешественники из ПФО в дороге (можно было давать несколько вариантов ответа), опрошенные отметили: низкое качество мобильной связи (57%), несоответствие цены и качества услуг (28%), низкую культуру вождения в других регионах (17%), невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе (14%), низкий уровень самих гостиниц (еще 14%), неразвитую инфраструктуру заправок (13%) и придорожных кафе (еще 13%%).

По мнению большинства жителей ПФО (65%), главная проблема внутреннего туризма – это прежде всего высокие цены. 50% респондентов заявили о слабой инфраструктуре в целом. 35% отметили низкий уровень сервиса в кафе и гостиницах, а также неравномерное развитие туризма в стране (31%) и плохая реклама туристических мест (22%).

Несмотря на это, 74% респондентов отметили, что отправятся в автомобильное путешествие снова. Чаще других такой ответ давали дальневосточники (89%) и петербуржцы (83%).

*Опрос проводился 11-18 января 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.