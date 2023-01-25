В Татарстане на трассе М-11 "Нева" завод "КАМАЗ" начнет тестировать беспилотные автомобили

В Татарстане продолжаются испытания беспилотных транспортных средств на маршрутах Набережные Челны-Казань и Набережные Челны-Нижнекамск. Фото: kamaz.ru

В Татарстане завод "КАМАЗ" начал работу по реализации проекта "Беспилотные логистические коридоры". Так, сотрудники предприятия готовятся к тестированию беспилотных автомобилей на трассе М-11 "Нева", сообщает пресс-служба компании.

На данной трассе в декабре 2022 года уже была отсканирована часть проезжей части. Теперь ведутся работы над созданием высокоточной цифровой карты экспериментального участка. Она поможет обеспечить безопасное движение автомобилей-роботов, а также иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге.

Отметим, в Татарстане также продолжаются испытания беспилотных транспортных средств на маршрутах Набережные Челны-Казань и Набережные Челны-Нижнекамск. С марта 2023 года планируются поездки на двух машинах, а в третьем квартале добавят еще три автомобиля.

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