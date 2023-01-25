В Набережных Челнах предприниматели помогут школьникам разработать свой бизнес-проект

По словам Руслана Нигматулина, большинство новичков в бизнесе в первый год терпят неудачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах предприниматели запустили два общественных проекта. Это "Лаборатория предпринимательства" для школьников и "Наставник для начинающего бизнеса", рассчитанный для молодежи. Об этом в ходе пресс-конференции по новым проектам сообщил депутат Горсовета Руслан Нигматулин.

По его словам, большинство новичков в бизнесе в первый год терпят неудачу. В связи с этим данная сфера нуждается в поддержке и наставничестве. Цель данного проекта выражается в оказании помощи начинающим предпринимателям в развитии своего бизнеса.

Отметим, в рамках данных проектов опытные предприниматели станут наставниками для юных стартаперов. Их научат создавать бизнес-планы, разрабатывать стратегию развития, проведут консультации и будут давать советы по всем нюансам.

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